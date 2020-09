Poussée par les ambitions climatiques et l’héritage de la crise sanitaire, la mobilité des Belges devra changer. Le gouvernement d’Alexander De Croo (Open-VLD) s’engage à une mobilité fluide et durable et veut une rupture avec les pratiques d’avant : “Le modèle de mobilité actuel affecte négativement le changement climatique, la qualité de l’air et la santé publique”, pose le texte. Voilà pour le constat. Quelle piste pour en sortir ?