La société immobilière réglementée (sir) Aedifica, membre du BEL 20, a acquis quatre maisons de repos en Irlande, représentant un investissement total d'environ 26,5 millions d'euros, annonce-t-elle vendredi. Il y a un mois, elle y avait déjà acquis un premier site d'immobilier de santé, faisant de ce pays le septième dans son portefeuille. Les quatre maisons de repos sont situées dans des quartiers résidentiels du sud-est de l'Irlande et représentent ensemble 233 lits. Le rendement locatif net est d'environ 5,5 %, selon Aedifica.

Mi-février, la sir avait annoncé l'investissement de quelque 25 millions d'euros sur une maison de repos située à Mallow, dans le sud-ouest de l'Irlande, d'une capacité de 184 lits.

Après l'achèvement de cette transaction dans le courant des prochaines semaines, le portefeuille d'Aedifica en Irlande comprendra donc cinq maisons de repos pour un montant de plus de 50 millions d'euros.

L'entreprise, spécialisée en immobilier de santé et plus particulièrement dans le logement des seniors, a franchi le cap des 500 sites au sein de son portefeuille, avait-elle indiqué fin février lors de ses résultats annuels. Elle est présente dans sept pays : Finlande, Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Suède et bien sûr Belgique.