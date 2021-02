La société wallonne de biotechnologie Mithra nomme Leon Van Rompay au poste de PDG par intérim. LDe son côté, l'homme d'affaires liégeois François Fornieri se retire de la direction de la société cotée en bourse pour une durée maximale d'un an.

Une enquête judiciaire est en cours sur l'implication possible de Fornieri dans l'affaire Nethys, qui a depuis été libéré sous conditions. M. Fornieri s'est adressé à une réunion du conseil d'administration hier soir, suite à l'inculpation dont il fait l'objet dans "une affaire liée aux postes qu'il a précédemment occupés dans une société non liée à Mithra", selon un communiqué de presse. A l'issue de la réunion, le conseil d'administration a accepté que Fornieri quitte son poste de PDG, jusqu'à nouvel ordre et pour une durée maximale de 12 mois.

Un ancien de chez Bayer

Le conseil d'administration a ainsi nommé Leon Van Rompay comme PDG ad interim. Fornieri restera à la disposition de ce nouveau dirigeant.

Van Rompay a plus de quarante ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a occupé divers postes de direction dans de grandes entreprises telles que Bayer, Glaxosmithkline et Zambon. En 1999, il a fondé Docpharma, une société spécialisée dans les médicaments génériques, qui a été vendue en 2005.

Le directeur financier Christophe Maréchal avait déjà été nommé PDG par intérim de Mithra fin janvier. Il peut maintenant se recentrer sur la gestion financière de Mithra.