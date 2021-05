Ahold Delhaize a dégagé un chiffre d'affaires de 18,3 milliards d'euros au premier trimestre 2021, stable (+0,3 %) par rapport au premier trimestre 2020 à taux de change réels mais en hausse de 5,8 % à taux de change constants. Le groupe de distribution des Plats Pays, fortement implanté aux Etats-Unis, où il fait près de 60 % de son chiffre d'affaires, a notamment vu ses ventes en ligne exploser sur fond de pandémie de Covid-19. Aux Etats-Unis, elles ont plus que doublé tandis qu'elles affichent un bon de plus de 70 % en Europe où Ahold Delhaize exploite la plateforme de vente en ligne Bol.com.

Ahold Delhaize affiche une marge et un résultat opérationnels de respectivement 4,5 % et 828 millions d'euros au premier trimestre, ce dernier montant en baisse de 8,8 % par rapport à la même période de 2020.

Le bénéfice net du groupe pour le premier trimestre atteint 550 millions d'euros, en recul de 14,7 % à taux de change réels mais en baisse de 9,5 % à taux de change constants.

Ce début d'année permet à Ahold Delhaize de revoir à la hausse ses prévisions de vente en ligne et de bénéfice sous-jacent par action, les premières étant désormais attendues en hausse de 40 % au lieu de 30 % alors que le second est désormais attendu en hausse de 10 à 15 % ("in the low- to mid-teen range") contre une croissance à un chiffre moyen à élevé, attendue précédemment.