Aion, une banque en ligne, lancée il y a un an, après avoir repris la licence bancaire en Belgique de la banque italienne Banca Monte dei Paschi, a trouvé le moyen de faire parler d’elle. Elle offre dorénavant à tous ses clients “le taux le plus élevé” sur les carnets de dépôt réglementés, c’est-à-dire un taux de fidélité de 0,9 % (accordé après un an), qui s’ajoute à un taux de base de 0,1 %. Les clients qui ont choisi la formule “Light” (qui paient 3,9 euros par mois) auront donc droit à ce taux au même titre que les clients Premium, qui paient une redevance de 19 euros par mois.