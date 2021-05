Les avions cargo d'Air Belgium, qui opèrent pour le groupe français CMA CGM, relieront bientôt Liège Airport à trois nouvelles destinations, annonce mercredi le leader mondial du transport maritime et de la logistique. Dubaï (Emirats arabes unis), Beyrouth (Liban) et Istanbul (Turquie) vont en effet s'ajouter aux trois villes américaines déjà desservies que sont Chicago, Atlanta et New York. Le groupe français a choisi Air Belgium pour opérer les avions de sa flotte et l'aéroport de Liège comme base stratégique pour ses opérations.

CMA CGM avait lancé ses opérations de vols cargo en partenariat avec la compagnie aérienne belge Air Belgium le 8 mars dernier sous la bannière de CMA CGM AIR CARGO, une nouvelle division dédiée au transport de fret aérien. L'entreprise ne desservait jusqu'à présent que le marché américain, qui sera donc relié à Dubaï, Beyrouth et Istanbul via Liège.