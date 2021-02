Le groupe français CMA CGM, leader mondial du transport maritime et de la logistique, lancera le 8 mars prochain ses opérations de vols cargo, a-t-il annoncé. Cela se fera en partenariat avec la compagnie aérienne belge Air Belgium, qui avait récemment annoncé se lancer dans ce nouveau type d'activités, notamment au départ de l'aéroport de Liège. Un premier vol cargo reliera ainsi la ville wallonne à Chicago dès la semaine prochaine. Cette ligne sera la première régulière de CMA CGM AIR CARGO, la nouvelle division dédiée au transport de fret aérien du groupe logistique français. Elle sera assurée par un Airbus A330-200F, qui sera rejoint dès le 16 mars par un deuxième avion de ce type, qui desservira également le marché américain, doublant ainsi la capacité totale offerte sur ce marché.

CMA CGM a choisi Air Belgium pour opérer les avions de sa flotte et l'aéroport de Liège comme base stratégique pour ses opérations, officialisant de la sorte un partenariat avec la compagnie belge dont il était question depuis une dizaine de jours.

"Base de ses Airbus A330-200F, l'aéroport de Liège est l'une des plateformes de fret les plus dynamiques d'Europe, stratégiquement située au cœur d'une large zone de population et bénéficiant de nombreuses options intermodales : aérien, maritime, routier et ferroviaire", relève le groupe actif dans le transport maritime.