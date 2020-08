En juillet, Airbus a livré 49 avions monocouloirs des familles A220 et A320, et a enregistré quatre nouvelles commandes, a par ailleurs indiqué Airbus dans un communiqué.

"Au 31 juillet, le nombre de commandes brutes d'Airbus a atteint 369 avions, avec des commandes nettes, après annulations, de 302 avions", selon la même source.

Côté livraison, le constructeur a livré deux A220-300 à Air Canada et Egypt Air et 47 appareils de la famille de son moyen-courrier vedette A320 à des compagnies du Golfe et à la compagnie indienne Vistara par l'intermédiaire de la société américaine de leasing Air lease corporation, précise le communiqué.

Pendant le mois de juillet 2019, le groupe aéronautique européen avait livré 69 avions et enregistré 33 commandes.

Dans son carnet de commandes total, Airbus compte à fin juillet 7.539 appareils dont 6.125 appareils de la famille des A320.

Au premier semestre, le géant européen a divisé par deux le nombre d'avions livrés par rapport à la même période l'an dernier et a plongé dans le rouge avec une perte de 1,9 milliard d'euros.

Affecté par le quasi-arrêt du transport aérien dans le monde dû à la pandémie, l'avionneur a annoncé le 30 juin qu'il entendait supprimer 15.000 postes dans le monde, dont 5.000 en France.