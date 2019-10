Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils allaient imposer à partir du 18 octobre des tarifs douaniers punitifs à des biens en provenance de l'Union européenne, dont des avions, quelques heures après une décision favorable de l'OMC dans le dossier des aides à Airbus. L'administration Trump compte imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les avions en provenance des pays de l'Union européenne et de 25% sur "d'autres produits", a indiqué un responsable des services du représentant américain au Commerce (USTR).

L'OMC avait annoncé plus tôt avoir autorisé Washington, dans le conflit sur les aides à Airbus, à prendre des sanctions tarifaires record sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services de l'Union européenne. La liste complète des produits touchés par ces sanctions devait être publiée plus tard mercredi.