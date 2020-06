L'entreprise française Alyzia peut opérer en tant que prestataire de services d'assistance en escale à Brussels Airport pendant les six prochains mois, annonce l'aéroport vendredi.

Elle recevra une licence temporaire pour la manutention des bagages ainsi que l'assistance en piste et remplacera donc Swissport, qui a déposé le bilan début juin. Alyzia SAS va désormais entamer des négociations avec les compagnies aériennes et prendre les mesures nécessaires pour recruter du personnel, précise l'aéroport. L'entreprise débutera ses activités le 1er juillet, sous réserve de l'approbation de la DGTA (Direction générale du Transport aérien).

Alyzia compte plus de 3.000 membres de personnel et a plus de 80 compagnies aériennes en portefeuille, dont plusieurs sont également actives à l'aéroport de Bruxelles.