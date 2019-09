Vendredi 13 septembre, donc. Sébastien Lebbe découvre qu’on parle de sa "boîte" dans un article publié sur le site Internet du quotidien américain The Seattle Times. Sous le titre "Amazon workers bring parents to work", l’article explique que plus de 7 000 personnes - des employés d’Amazon accompagnés de leurs parents - se sont retrouvées au QG du géant de la "tech", à Seattle, pour participer à la quatrième édition de l’opération "Bring your parents to work".