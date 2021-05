Le fondateur et dirigeant d'Amazon, Jeff Bezos, a déjà vendu pour 6,7 milliards de dollars d'actions de sa société de commerce en ligne en mai. Bezos a vendu des actions pour 1,7 milliard de dollars lors d'une dernière transaction. Cela a concerné près de 522 000 unités.

Depuis le 2 mai, il a vendu un total de 2 millions d'actions en trois blocs, pour une valeur de 6,7 milliards de dollars. Bezos a vendu les actions peu après la publication de bons chiffres pour le premier trimestre. L'entreprise continue de bénéficier de l'augmentation du commerce électronique en période de coronavirus. Son action a augmenté de 76 % l'année dernière. Depuis la fin avril, cependant, elle a baissé de 7 %.

Le patron d'Amazon, âgé de 57 ans, a déjà vendu d'importants paquets d'actions à plusieurs reprises. Il reste le principal actionnaire individuel avec une participation d'environ 10 %. Selon les Forbes et Bloomberg, Bezos est la personne la plus riche du monde avec une fortune estimée à environ 188 milliards de dollars. Il quittera son poste de PDG au troisième trimestre, et deviendra alors président exécutif.

On ne sait pas encore ce que Bezos fera des recettes. Il injecte régulièrement des fonds dans sa société spatiale Blue Origin et dans la fondation Bezos Earth Fund. Selon les médias américains, l'homme a également investi massivement dans l'immobilier depuis un certain temps.