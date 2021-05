Les anciens joueurs Arnaud Di Pasquale, Séverine Beltrame et Sergi Bruguera (double vainqueur de Roland-Garros), sont venus s'ajouter aux consultants déjà annoncés en mars par Prime Video, dont Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Patrick Mouratoglou ou Arnaud Clément, d'après un communiqué de la plateforme de streaming américaine.

Elle a également renforcé l'équipe de journalistes, animateurs et commentateurs qui couvriront le tournoi, avec notamment Virginie Sainsily (issue de la chaîne L'Equipe) ou l'animateur-humoriste Paul de Saint-Sernin passé par Téléfoot.

Prime Video proposera des programmes dédiés au tournoi dès 10H45, avec des émissions animées par ses journalistes et consultants. Côté matches, elle diffusera en exclusivité dix sessions nocturnes prévues sur le court Philippe-Chatrier, de la première semaine jusqu'aux quarts de finale, ainsi que les rencontres programmées sur le court Simonne-Mathieu, inauguré en 2019. Elle co-diffusera aussi toutes les finales et demi-finales, simples et doubles.

A cette occasion, le service de streaming a développé une fonctionnalité déjà disponible pour les séries et films, et qui permet d'accéder à des informations sur les contenus visionnés. Cette fonction dite "X-ray" (rayons X) permettra notamment aux téléspectateurs de voir des statistiques détaillées sur le match en cours, de lire biographies des joueurs, mais aussi de retrouver "une sélection des meilleurs moments du match".

Amazon avait raflé en 2019 une partie des droits de Roland Garros à France Télévisions, qui reste le diffuseur principal du tournoi, pour les éditions 2021, 2022 et 2023.