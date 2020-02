LIBRE ECO WEEK-END | Le dossier Voici Ambroise de Changy, étudiant en Bac 1 et 2 d’ingénieur de gestion à Saint-Louis, fondateur de Gibbidy

De la décoration d’intérieure avec du carton recyclé. Voilà le projet d’Ambroise de Changy et de sa start-up Gibbidy. Son projet, il y travaille, l’air de rien, depuis qu’il a… 11 ans. "À cet âge-là, j’ai commencé à bricoler des cartons pour en faire des boîtes dans lesquelles on retrouve des petites planches avec des motifs découpés, comme un théâtre à l’ancienne. Je les ai proposées sur des marchés de Noël, j’ai fait des expositions. Le moment clé fut mon entrée l’an passé à l’université comme ingénieur de gestion en bilingue à Saint-Louis. J’avais envie d’un peu plus industrialiser la production des boxes que je faisais entièrement à la main. À Saint-Louis, on m’a parlé du statut d’étudiant-entrepreneur. Ils m’ont aussi conseillé le StartLab de l’ULB."

Ambroise de Changy s’inscrit en février 2019 dans cet incubateur et opte alors pour le statut d’étudiant-entrepreneur...