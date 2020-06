Le groupe American Express est la première entreprise non-chinoise à recevoir le feu vert des autorités de Pékin afin de proposer le paiement par carte en monnaie locale, annonce samedi la banque nationale de Chine. La banque populaire de Chine a accordé une licence à la joint-venture chinoise Express (Hangzhou) Technology Services Co., selon un communiqué. L'entreprise avait déjà obtenu une autorisation provisoire en 2018 et doit lancer les opérations dans les six mois.

Le réseau qu'American Express va mettre sur pied prévoit des transactions tant online qu'offline et il collaborera aussi avec des firmes proposant des services de porte-feuilles électroniques (e-wallet). "Cette licence est une étape importante dans notre stratégie de croissance à long terme", explique le CEO d'AmEx, Stephen Squeri.

En 2018, la Chine a enregistré pour 190 billions de yuan (24 billions d'euros ou 24.000 milliards d'euros) en transactions de paiement mobile. Le pays compte 8,5 milliards de cartes bancaires en circulation, dont 90% de cartes de débit.

Les concurrents d'AmEx, Visa et Mastercard, tentent depuis des années d'avoir un meilleur accès au marché chinois. Le fait que la Chine autorise désormais American Express, tend à faire penser que Pékin ouvre ses marchés financiers afin d'attirer plus de capitaux étrangers.