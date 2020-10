Si la rencontre avec Anouk Lagae a eu lieu, à Diegem, dans les bureaux d’une filiale de House of HR, maison-mère d’Accent, elle aurait pu idéalement se faire au siège et berceau du groupe à Roelers. "Il représente bien les valeurs de l’entreprise", estime Anouk, comme l’appellent les 1 000 collaborateurs d’Accent, dont elle est CEO depuis le 1er octobre. Ce sont justement ces valeurs qui l’ont convaincue de rejoindre l’entreprise spécialisée dans l’intérim et le recrutement. "Lors d’une rencontre avec la fondatrice d’Accent et House of HR, Conny Vandendriessche, qui m’avait contactée pour me proposer de rentrer dans un conseil d’administration d’une société qui souhaitait y avoir plus de femmes, nous avons beaucoup discuté. Elle m’a dit qu’il était clair que j’étais une ‘accenter’ et qu’il fallait que je rencontre Rika Coppens, la CEO d’Accent et de House of HR. Celle-ci désirait se concentrer sur sa fonction à la maison-mère. Je l’ai donc rencontrée. Au fur et à mesure, il était évident que nous parlions la même langue et que nous avions les mêmes rêves : ne pas être le plus grand mais le meilleur dans ce que nous faisons, en allant au-delà de ce que les clients, les candidats ou les collaborateurs attendent", raconte Anouk Lagae. "J’étais aussi à une période de ma vie où je voulais faire quelque chose pour la société."

Esprit d’entreprendre

Au vu de son parcours, difficile peut-être d’imaginer qu’elle travaillerait un jour dans une entreprise de ressources humaines. Dès ses études d’ingénieur commercial à la VUB (Solvay), c’est l’esprit d’entreprendre qui l’anime. "Pendant quatre ans - au lieu d’un an comme prévu -, j’ai participé à une mini-entreprise. On organisait des événements sportifs, notamment des séjours de ski. Je passais trois mois dans les Alpes, plutôt qu’au cours !" Son premier emploi, elle le décroche chez Unilever. "C’est une très bonne école." Elle y passe deux ans, avant d’être contactée par Coca-Cola pour devenir brand manager pour Coca-Cola Light. "Ce produit faisait rêver. De plus, malgré qu’il s’agisse d’une grande entreprise, il y a vraiment un esprit entrepreneurial", se souvient Anouk Lagae. "Je comptais rester deux ans et puis créer ma propre entreprise. Les deux ans se sont transformés en pratiquement douze, dont dix à l’étranger : Londres, Sidney et, à nouveau, Londres. J’ai chaque fois suivi mon mari. Coca-Cola me donnait l’opportunité d’avoir des postes dans chacune des destinations."

Souhaitant des "racines" pour ses enfants, elle rentre en Belgique pour travailler chez Duvel Moortgat - "une plus petite structure" -, où elle sera responsable du développement pour l’Europe. Elle est élue "Marketer de l’année" en 2015. À l’époque, elle voyage beaucoup. "Mais je ne voulais pas être une maman absente. Je souhaitais également progresser, ce qui était difficile dans une entreprise familiale." C’est à ce moment-là que ses rencontres avec Conny Vandendriessche et Rika Coppens sont décisives.

Responsabilisation des collaborateurs

"Accent a l’avantage d’une grande entreprise, tout en privilégiant l’esprit entrepreneurial. La liberté et la responsabilité de chacun sont importantes. L’initiative de lancer une nouvelle agence vient toujours de collaborateurs qui estiment qu’il y a une demande. Et pas de la direction. C’est cela qui motive et donne de l’énergie", précise Anouk Lagae. Accent compte déjà 250 agences, avec un ancrage très local. "Nous voulons bien connaître nos clients et nos candidats. Nous avons aussi grandi dans des niches pour y être experts. Chaque agence a sa spécialisation." Et l’entreprise compte encore grandir. "Il y a du potentiel à Bruxelles et en Wallonie. Aujourd’hui, 85 % du chiffre d’affaires se fait en Flandre", souligne Anouk Lagae, qui compte aussi poursuivre la digitalisation de l’entreprise. "Nous avons notamment une division qui développe des applications, comme Swop ou Nowjobs pour les étudiants." Elle aimerait également - "c’est mon challenge personnel" - trouver une solution pour diminuer le nombre d’inactifs tout en dénichant des candidats pour les nombreux postes vacants. "On a des jobs mais pas de candidats ! Il faudrait que les gens se forment, qu’il y ait plus d’aide à la garde des enfants ou encore une plus grande différence entre les allocations de chômage et le salaire minimum. C’est important pour les gens de travailler. Cela va au-delà d’un job et d’un salaire. C’est une source de développement, d’identité, de plaisir."

En quelques dates :

1975: naissance à Courtrai.

1998: Anouk Lagae entre chez Unilever.

2001-2019 : elle travaille pour Coca-Cola, en Belgique puis à l’étranger avant de rejoindre, en 2012, Duvel Moortgat.

1er octobre 2020 : CEO d’Accent.