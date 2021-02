Pour la première fois depuis fin 2016, Apple a devancé Samsung sur les ventes trimestrielles de téléphones portables, même si les ventes globales ont nettement décéléré à cause de la pandémie. Les ventes mondiales ont décliné de 5,4 % au 4e trimestre et de 12,5 % sur l'année, à cause des réductions de dépenses de consommation notamment.

Mais, selon une étude du cabinet Gartner, "le lancement des iPhones 5G de la série 12 a aidé Apple à engranger une croissance à deux chiffres au 4e trimestre 2020". Le géant américain de l'électronique et des technologies a vendu 80 millions de smartphones au dernier trimestre, contre 70 millions un an avant.

Sa part de marché mondiale est passée de 17,1 % à 20,8 %.

Devant Samsung

Le groupe de Tim Cook est suivi par le sud-coréen Samsung avec 62 millions d'appareils vendus et les trois fabricants chinois Xiaomi (43,4 millions), OPPO (34,3 millions) et Huawei (34,3 millions également). Sur les ventes annuelles, Samsung reste le leader mondial, même si ses ventes ont reculé de 14,6 % à 253 millions d'appareils.

Apple se place au second rang mondial (200 millions) devançant Huawei dont les ventes, en repli de 24,1 %, ont souffert des sanctions américaines, souligne Gartner. "L'impact de l'interdiction d'utilisation des applications de Google sur les smartphones Huawei a été préjudiciable à la performance de Huawei et a négativement impacté ses ventes", indique l'étude.