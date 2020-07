Covid-19, et maintenant ? L’épidémie de coronavirus a mis en lumière les défaillances et les fragilités de nos sociétés. Quels changements pourraient être mis en œuvre sans attendre et pour être opérationnels dans un horizon de cinq ans ? La Libre Belgique réalise une série d'articles sur les leçons à tirer de cette crise sanitaire.

La réindustrialisation de l’Europe, c’est un peu comme le monstre du Loch Ness : on en parle beaucoup mais on n’en voit jamais la couleur. Pendant et après chaque crise, comme la crise financière de 2008, le même discours revient : “Il faut rapatrier des productions chez nous”. Puis il ne se passe rien de tel. Au contraire, ces dix dernières années, les délocalisations d’activités industrielles et manufacturières se sont encore intensifiées. La crise du coronavirus, entre autres enseignements, a cruellement démontré l’hyper dépendance du monde occidental à la Chine – devenue la manufacture du monde – ou à d’autres pays à bas coûts. La pénurie d’équipements de protection individuelle comme les masques, fabriqués quasi exclusivement en Chine et vendus à des prix défiant toute concurrence, en a été l’exemple éclatant. (...)