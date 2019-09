Le groupe familial belga s'installe dans le Michigan et réalise sa première acquisition aux Etats-Unis. Une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion internationale et une acquisition à près de 140 millions d’euros.

Après le Canada, les États-Unis. Le groupe belge Kinepolis vient de poser les pieds au pays de l’Oncle Sam en faisant l’acquisition du groupe cinématographique américain MJR Digital Cinemas, dont le siège est établi à Bloomfield Hills.

C’est donc dans le Michigan, à deux pas de la frontière canadienne, que Kinepolis a trouvé chaussure à son pied : MJR Digital Cinemas, qui a vu le jour à la fin des années 90 et qui emploie 815 personnes, compte aujourd’hui dix complexes cinématographiques pour un total de 164 écrans et plus de 20 000 sièges. “Tous les complexes concernés sont des multiplexes et des mégaplexes dont la capacité varie entre dix et vingt salles. Avec 6,2 millions de visiteurs, les dix complexes ont réalisé un chiffre d’affaires de 81,2 millions de dollars en 2018”, expliquait lundi matin Kinepolis dans un communiqué.

(...)