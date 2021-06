Nourriture, vêtements, applications, produits bancaires, boissons, soins pour le corps, etc. Chaque jour, nous sommes confrontés à des centaines de publicités. Des campagnes dans lesquelles certains ne se reconnaissent pas. Une récente enquête menée par le géant Unilever ne laisse planner aucun doute :, indiquent les auteurs.

Ce constat est encore plus criant pour les personnes faisant partie d'une minorité. Les personnes handicapées, de couleur ou encore LGTBQI+ déplorent même les stéréotypes véhiculés par les publicités. "Près d’une personne sur deux issue de communautés marginalisées estime avoir été stéréotypée d’une manière ou d’une autre par la publicité. [...] L’étude a également montré que les personnes issues de communautés sous-représentées sont les plus touchées, et sont jusqu’à 30% plus susceptibles d’être stéréotypées que la population générale."

Boycott de la publicité ?

Une situation qui inquiète le secteur. Unilever pointe un effet le mouvement "cancel culture" qui a touché tant le sport, que le cinéma ou encore la musique, afin de réclamer une plus grande égalité à tous les niveaux. "L’étude souligne également que les personnes marginalisées ne sont pas les seules à en ressentir les effets : 71% d’entre elles estiment que les stéréotypes véhiculés par les médias nuisent à la jeune génération, ce qui montre que l’industrie est la dernière institution en date à devoir prendre des mesures, sous peine de voir les gens boycotter ses produits et services", alerte l'entreprise.

Des changements sont donc nécessaires. Le secteur se trouve à la croisée des chemins et se doit d'être au rendez-vous, insiste Tarana Burje, fondatrice du mouvement 'Me Too'. "C’est le moment pour l’industrie de montrer qu’elle écoute les voix marginalisées. Les personnes sous-représentées ne doivent pas seulement se sentir incluses, mais être incluses. C’est ce qui transformera les messages que nous entendons, les images que nous voyons, les produits que nous utilisons et la façon dont chacun de ces éléments est créé. Le monde de la publicité doit mettre ses talents au service d’un véritable changement de société."

Des actions concrètes via "Unstereotype"

A son échelle, Unilever a lancé en 2016 "Unstereotype". Une démarche qui a pour but de "créer un marketing, et pas seulement une publicité, qui contribuera à influencer la prochaine génération de personnes à se libérer des préjugés". Elle vient de rempiler avec un "Act 2" qui vise à "provoquer et à intégrer une pensée plus diverse et plus inclusive dans chaque marque, du développement de nouveaux produits à la production de publicités", avance le groupe.





Un changement qui passera par une plus grande collaboration avec des travailleurs issus de minorités, la signature d'une charte, ou encore la fin définitive des images retouchées (forme, taille, couleurs, etc.). “Si nous voulons voir un changement systémique dans la société, nous devons voir un changement systémique dans notre industrie. 'Act 2 Unstereotype' aide les marques à créer une génération libérée des préjugés. Le marketing inclusif n’est plus un choix ; nous devons agir maintenant", souligne Aline Santos, Chief Brand Officer et Chief Diversity & Inclusion chez Unilever.

Alors que 66 % des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête pensent que "la publicité pourrait changer le monde", reste à voir si le changement de cap entamé suffira à répondre aux attentes des consommateurs.