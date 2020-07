Plus de doute, le partenariat entre Proximus et Eleven Sports - qui avait d'abord signé avec Orange pour la diffusion de la Jupiler Pro League avant d'annoncer le renouvellement de l'accord avec Proximus - est solide et d'ailleurs se renforce. Dans un communiqué paru ce vendredi matin, l'opérateur fait savoir qu'Eleven Sports pourra désormais utiliser l'infrastructure de Proximus Media House ainsi que profiter d'une collaboration avec ses équipes pour la production de leurs nouvelles chaînes Pro League, et ce pour les cinq prochaines années. Rien d'étonnant, puisqu'il s'agit de la durée des droits de diffusion acquis par Eleven Sports pour le championnat belge. Un droit acquis, pour rappel, pour plus de 500 millions d'euros. 103 millions par saison plus précisément.

"Avec Proximus, nous impliquons un partenaire de production dans notre projet 'Home of Belgian Football', qui garantit depuis 15 ans déjà une production de haute qualité des retransmissions en direct du football belge. Ce nouvel accord de collaboration avec Proximus (...) souligne une fois de plus notre volonté déterminée de travailler avec du personnel et des partenaires locaux qui garantissent des normes de qualité élevées en matière de production", a déclaré pour sa part Guillaume Collard, managing director d'Eleven Sports.

"Je suis convaincue que l’agilité de notre structure locale et l'esprit d'innovation qui est au cœur de la culture de Proximus Media House (PMH) sont les catalyseurs du succès de notre nouveau partenariat stratégique" ajoute quant à elle Perrine Bichet, managing director de PMH.

La Proximus Media House (Evere) s'est spécialisée dans la retransmission de matchs en direct et la production des rencontres en Division 1B via IP remote, soit une production faite à distance, depuis le siège de PMH. Un accord gagnant-gagnant qui tombe à pic, et une petite pique pour Orange qui doit tenir son point presse dans la foulée ce vendredi.