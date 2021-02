La réouverture se fera avec une jauge maximum de 25 % de la capacité d'accueil habituelle et une limite de 50 spectateurs par salle, a indiqué le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo. C'est une bouffée d'oxygène pour l'industrie du cinéma aux Etats-Unis, privée de ses deux plus grands marchés, Los Angeles et New York.

A New York, les salles sont fermées depuis le 17 mars 2020, sur décret du maire, Bill de Blasio. La décision intervient alors que le nombre de cas positifs au coronavirus et d'hospitalisations à New York revient aux niveaux de début décembre, soit au début du second pic de la pandémie.

La ville de New York est désormais alignée sur le reste de l'Etat, où les salles avaient été autorisées à rouvrir mi-octobre.

Pas viable pour certaines salles

Pour autant, certaines salles du reste de l'Etat ont décidé de rester fermées, estimant qu'une réouverture ne serait pas viable économiquement. La faible jauge, les restrictions concernant la vente de nourriture et de boissons, ainsi que l'absence de films susceptibles d'attirer les spectateurs, ont ainsi dissuadé plusieurs exploitants de se lancer.

Le calendrier des sorties a été bouleversé par les studios hollywoodiens qui ont décalé l'arrivée de la plupart des films à gros budget.

Disney et Warner ont maintenu quelques titres, mais opté pour une sortie simultanée, comme pour "Raya et le dernier dragon", qui arrivera en salles et sur la plateforme Disney+ début mars.

Pour l'association américaine des propriétaires de salles (NATO), "la réouverture (à New York) va donner confiance aux distributeurs de films pour fixer des dates de sortie et les tenir". "C'est aussi une étape importante pour le rétablissement de toute une industrie."

Déjà autorisé à San Francisco

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Adam Aron, le PDG de la chaîne AMC, la plus importante des Etats-Unis, a annoncé que les 13 cinémas du groupe à New York rouvriraient dès le 5 mars.

Interrogé par l'AFP, Andrew Elgart, propriétaire indépendant de trois cinémas à New York, a indiqué qu'il ne rouvrirait "probablement pas" le 5 mars, même s'il étudie la possibilité de le faire plus tard. Il n'est "pas certain" qu'un redémarrage soit rentable dans ces conditions.

Il n'est pour l'instant pas prévu de réouverture à Los Angeles. A San Francisco, troisième marché du pays, les autorités ont autorisé la réouverture en octobre dernier, mais de nombreux exploitants ont choisi de rester fermés, jugeant les conditions imposées trop pénalisantes économiquement.