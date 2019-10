La banque Argenta a annoncé mercredi vider et mettre hors service pour une "durée indéterminée" l'ensemble de ses distributeurs automatiques de billets, après trois attaques à l'explosif survenues dernièrement en Flandre. "La sécurité de nos clients, gérants d'agence, collaborateurs, riverains et passants prime sur tout le reste", justifie Argenta, qui reconnaît que la mesure est "drastique".

Des agences bancaires Argenta ont été récemment les cibles de trois attaques à l'explosif au nord du pays: le 5 octobre à Herselt, le 25 octobre à Essen et ce mercredi à Saint-Nicolas. Aucune de ces attaques n'a permis à leurs auteurs de s'emparer d'argent mais il en est résulté "d'énormes dégâts matériels".

"Jusqu'ici, il n'y a heureusement pas eu de victime. Nous constatons cependant que les criminels, tant en Belgique qu'à l'étranger, utilisent des explosifs de plus en plus forts car les automates sont de plus en plus sécurisés", poursuit Argenta.

Selon des chiffres de Febelfin, la fédération du secteur financier, 22 attaques ou tentatives d'attaques à l'explosif ont été perpétrées cette année en Belgique, contre 18 au total en 2018.