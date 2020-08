L'encours des comptes de paiement et des comptes d'épargne en Belgique a ainsi progressé de 1,6 milliard d'euros, "un record motivé par des dépenses inférieures et un comportement d'épargne plus fort pendant le confinement", observe la banque. "Les fonds bancaires et d'assurance ont également suscité un vif intérêt, avec une production nette de 671 millions d'euros."

Le groupe Argenta a enregistré sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 94 millions d'euros, une hausse de plus de 20% par rapport à la même période en 2019.

"Chaque année semble créer un nouveau défi financier, et ceux-ci sont cumulatifs. Les taux d'intérêt restent bas et la Covid-19 vient à présent s'y ajouter", constate le directeur financier de l'institution, Geert Ameloot. "L'impact à long terme reste bien sûr plus difficile à prévoir. Nous restons donc prudents et continuons à travailler pour garder nos coûts sous contrôle."