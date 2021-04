L'entreprise qui vient de publier ses résultats annuels se réjouit de ces "performances solides dans un environnement difficile" marqué par la faiblesse des taux d'intérêt et la pandémie de coronavirus. Le groupe explique cette progression principalement par la vente du portefeuille d'assurances de la branche néerlandaise, ce qui représente un bénéfice non récurrent de 19,6 millions d'euros net. Sans les effets non récurrents, le résultat d'Argenta est de 196 millions d'euros.

Le rendement sur fonds propres s'est élevé en 2020 à 7,6 % et, corrigé des résultats non récurrents, à 6,9 %, ce qui est également plus élevé qu'en 2019 (6,7 %).

L'année dernière a aussi été celle du franchissement de la barre symbolique des 50 milliards d'euros pour les fonds d'investissement, à 52,4 milliards (+7,3 %). Le ratio coûts-revenus est passé de 64,1 % en 2019 à 58,6 % en 2020 "grâce à un strict contrôle des coûts et à la diversification des revenus".

Argenta compte 1,71 million de clients, dont 1,4 million en Belgique et 0,31 million aux Pays-Bas.