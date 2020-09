Arno et Zwangere Guy "font leur truc" pour Yugo Entreprises & Start-up Frédéric Bouchar

C’est sans doute la campagne la plus ambitieuse de cette fin d’été. A la veille de la mise sur orbite de Streamz, le Netflix flamand qui sera prochainement lancé avec le groupe DPG Media (VTM, Het Laatste Nieuws, etc.), Telenet met la pression pour imposer Yugo, son pack regroupant "le meilleur de la connectivité et du divertissement".