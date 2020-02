Le débat relatif à la "raison d’être" de l’entreprise () a pris beaucoup plus d’ampleur ces dernières années. Certaines multinationales s’en sont emparées au risque d’exhiber un fossé béant entre leurs promesses et leur impact réel sur la société. Remettre la question du sens et la mission existentielle au coeur du fonctionnement de l’entreprise, voilà le quotidien d’Ashley Grice. Elle est CEO de BrightHouse, à Atlanta, filiale du cabinet de conseil en stratégie BCG, spécialisée en idéation et activations axées sur les valeurs et la culture corporate. Experte reconnue, elle parcourt le monde pour accompagner dans leur transformation des clients tels que BMW, Delta Airlines, Procter & Gamble...