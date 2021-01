La société biopharmaceutique Asit biotech a déposé un plan de réorganisation au greffe du tribunal de l'entreprise de Liège, fait-elle savoir par voie de communiqué lundi soir. En cause? Les résultats décevants de sa phase 3 d'un traitement contre l'allergie aux pollens de graminées. Les créanciers devront se prononcer sur ce plan au début du mois de février.

Asit biotech, actif dans le traitement des allergies par immunothérapie, a également signé ce lundi un préaccord non contraignant avec le Français DMS Group, à propos de sa division imagerie médicale. "Le préaccord est cependant soumis à un certain nombre de conditions suspensives, parmi lesquelles l'accord des créanciers sur le plan de réorganisation judiciaire d'Asit biotech et l'approbation par les actionnaires d'Asit biotech et de DMS Group de la transaction envisagée", explique la société.

Si cette transaction venait à se concrétiser, l'objectif des parties serait de faire d'Asit Biotech un groupe actif dans l'imagerie médicale et coté sur Euronext, sous contrôle de DMS Group.

Si le plan avait déjà été annoncé l'année dernière, l'annonce du rapprochement a dopé l'action. Notons que celle-ci avait tout de même considérablement chuté ces dernières années.