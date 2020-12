Au four et au moulin, Sambrinvest a connu un exercice 2019-2020 tout à fait exceptionnel Entreprises & Start-upReportage Pierre-François Lovens

© D.R. Une vue du Biopark de Gosselies

Exceptionnel. Tel est le qualificatif utilisé par Anne Prignon et Simon Bullman, respectivement administratrice déléguée et président de Sambrinvest, pour parler du dernier exercice - qui s’est étendu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 - du premier acteur de capital à risque dans la région de Charleroi Métropole. Le duo à la tête de l’invest hennuyer nous a livré et commenté les chiffres clés de cet exercice 2019-2020, dont les trois derniers mois auront été bousculés par la pandémie de Covid (1).