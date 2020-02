C’était en 2009, en plein marasme économique lié à la crise des subprimes. Deux ingénieurs se lancent dans une aventure : créer une place de marché dédiée aux professionnels et à l’industrie. Un défi… remporté puisque, l’an passé, la plateforme Auctelia a affiché un volume de vente (on ne parle pas ici de chiffre d’affaires) de 7 millions d’euros et totalise quelque 135 000 utilisateurs.La cible ? Des professionnels intéressés par du matériel d’occasion ou désireux d’alléger des stocks d’invendus.