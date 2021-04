Même si la société est cotée sur Euronext (avec une double cotation, à Paris et à Bruxelles), AudioValley reste discrète. Fondée en 2007 par Alexandre Saboundjian, un entrepreneur passionné de radio et de nouvelles technologies, la société d’Anderlecht avance ses pions, pas à pas, avec l’espoir de pouvoir profiter à plein de l’essor de l’audio digital (qui est son cœur d’activité). Ce qui, aujourd’hui, semble être le cas avec la montée en puissance des nouveaux modes de consommation audio (radios en ligne, podcasts, plateformes de streaming musical, etc.) et l’intérêt que ça suscite auprès des annonceurs.