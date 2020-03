Automobile: la mobilité des services d'urgence est assurée en priorité © Shutterstock Entreprises & Start-up04:14 Dominique Simonet

Si l'activité économique tourne au ralenti, les services sanitaires et de sécurité sont, au contraire, en ébullition. Personnel soignant, services de secours et de police doivent à tout prix conserver leur mobilité, y compris individuelle. Bien que fermées, les concessions automobiles assurent les services d'urgence de réparation et d'entretien aux véhicules prioritaires, ainsi que le dépannage de tout un chacun.