Avant Airbus, qui va verser au total 3,6 milliards d'euros, soit quatre milliards de dollars, d'amende à la France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dans une affaire de corruption, d'autres grands groupes se sont vu infliger des pénalités atteignant ou dépassant le milliard de dollars:

Odebrecht

En 2016, le géant brésilien du BTP Odebrecht et sa filiale Braskem, au coeur du scandale du groupe pétrolier Petrobras, acceptent de payer des amendes de 3,5 milliards de dollars aux autorités brésiliennes, suisses et américaines afin de tourner la page et reprendre les affaires.

Odebrecht verse 2,6 milliards de dollars et le pétrochimiste Braskem 957 millions de dollars, soit au total "la plus forte somme jamais versée dans le cadre d'un scandale de corruption à l'étranger", déclare alors le ministère de la Justice américain (DoJ).

Petrobras écope de son côté en 2018 d'une amende de 853 millions de dollars auprès des autorités américaines et brésiliennes.

Société Générale

En 2018, la Société Générale accepte de payer des amendes d'un montant total de 1,34 milliard de dollars (1,15 milliard d'euros) pour résoudre deux litiges aux Etats-Unis et en France portant sur des manipulations supposées du taux interbancaire Libor et des soupçons de corruption en Libye.

La grande banque française verse 860 millions de dollars au DoJ, dont 585 millions pour solder l'enquête du régulateur sur des pots-de-vin versés, entre 2004 et 2009, à un courtier libyen pour qu'il permette à la Société Générale d'être choisie par le fonds souverain Libyan Investment Authority (LIA) afin d'être sa banque conseil dans une dizaine de transactions.

Goldman Sachs

En janvier 2020, Goldman Sachs, dont d'anciens dirigeants sont mêlés à un scandale de détournement du fonds d'investissement malaisien 1MDB et qui a accepté de plaider coupable aux Etats-Unis, indique avoir provisionné pour cela 1,24 milliard de dollars.

Goldman Sachs avait aidé à lever 6,5 milliards de dollars pour 1MDB et touché 600 millions de dollars de commissions. L'argent levé aurait été détourné au profit notamment de l'ex-Premier ministre malaisien, Najib Razak, et de ses proches pour financer des dépenses somptuaires, selon les autorités malaisiennes et américaines.

Ericsson

Le 6 décembre 2019, le groupe de matériels de télécommunications suédois Ericsson accepte de payer 1 milliard de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable conclu avec le ministère américain de la Justice, qui l'accuse d'avoir versé des pots-de-vin dans cinq pays.

"La conduite corrompue d'Ericsson a impliqué des hauts dirigeants, pendant plus de 17 ans et dans au moins cinq pays, tout cela afin d'augmenter ses profits", précise le ministère. Le groupe doit payer 520 millions de dollars au titre de l'accord au ministère et 540 millions de dollars au gendarme américain de la Bourse.