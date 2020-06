Cela fait juste un an que Mathieu Demeuse et Antoine Baudoux ont lancé INKcoming. Ces deux ingénieurs de l’ULB (en gestion et en informatique), purs digital natives , ne sont pas des débutants dans le monde du numérique. Ils ont acquis, en particulier, une expertise dans les logiciels d’affichage dynamique ( digital signage software ). Avec un "plus" : comme le dit Mathieu, CEO, le "motto" d’INKcoming, c’est un monde connecté "plus doux, plus durable, plus responsable."

Ce monde connecté se caractérise par une omniprésence des écrans (TV, ordinateurs, tablettes, etc.). Toujours plus grandes et plus plates, les "dalles" LCD, LED ou encore OLED offrent de belles images, lumineuses, contrastées. Il y a un revers à la médaille : ces écrans sont énergivores. Or, pour de nombreux usages (commerces, entreprises, institutions), la nécessité d’installer des écrans dernier cri apparaît très superflue. C’est là qu’intervient INKcoming. "INK" comme encre. Vous y ajoutez le "e" d’électronique et vous avez de quoi faire du papier électronique ou "e-paper". L’innovation remonte à 1997. On la doit à une spin-off du MIT (Massachusetts Institute of Technology), qui a donné naissance à E Ink Corporation. Contrairement aux écrans plats rétroéclairés classiques qui émettent de la lumière, le papier électronique utilise uniquement une lumière réfléchissante comme le papier. "C’est 99 % plus économe en énergie qu’un écran LCD ou LED" , insiste Mathieu Demeuse. De fait, le papier électronique consomme de l’énergie uniquement lorsque le contenu affiché est modifié. Mais ce n’est pas le seul avantage. L’e-paper est léger, durable (l’autonomie de fonctionnement varie de 3 à 9 mois), flexible, bistable (chaque microcapsule contient des particules noires et blanches chargées électriquement) et réflectif (il reflète la lumière tout comme une feuille de papier classique le ferait). Il est doux et connecté. "Il offre la même expérience de lecture que le papier tout en fournissant des mises à jour instantanées des informations", précise le CEO. " La technologie fonctionne sans fil, l’installation est facile et rapide, et les coûts d’exploitation et d’entretien sont très réduits."

"Devenir le leader dans le Benelux"

C’est en utilisant la techno du papier électronique que la start-up, basée à La Hulpe, a lancé son business. "Depuis 3-4 ans, le papier électronique se développe sur de plus grands formats (jusque-là, il était surtout utilisé pour les liseuses ou les étiquettes ; NdlR) , un nouveau champ d’applications s’est ouvert", détaille M. Demeuse . "Avec notre partenaire Visionect, qui est un peu le Samsung du papier électronique, on développe des solutions métiers pour différents types de clients (magasins, entreprises, organisations…" Aujourd’hui, INKcoming est le leader belge 100 % focalisé dans le développement et l’intégration de solutions basées sur le papier électronique. "Notre ambition est de le devenir dans le Benelux."

INKcoming, qui compte huit personnes, a déjà pu convaincre une dizaine de clients. Dans le commerce, on peut citer Medi-Market et Sequoia, qui utilisent la solution de la jeune pousse pour diffuser des informations en temps réel sur des écrans éco-responsables, ou encore The Positive Company. "Nous les aidons à diminuer leur consommation électrique d’affichage numérique pour leur communication interne et externe. L’e-paper est le support idéal pour tout ce qui est Corporate Social Responsability car il est lui-même responsable et, par ce fait, très engageant en termes de visibilité."

Ayant pu compter très vite sur l’aide du fonds W.IN.G. by Digital Wallonia (prêt convertible de 100 000 euros), INKcoming est sur le point de boucler une seconde levée de fonds. "Nous travaillons aussi sur un nouveau produit qui sera une première mondiale" , ajoute Mathieu Demeuse. Mais il est encore un peu tôt pour en parler…