Rupture ou simple parenthèse ? Quand on se retourne sur 2020 pour analyser les conséquences que l’épidémie du coronavirus a eu sur le secteur des médias écrits, aucun de ces deux termes ne fait l’unanimité parmi les experts. Ce sont plutôt les mots “accélération” et “mutation” qui reviennent dans les commentaires. Comme le résume Cyrille Frank, directeur d’ESJ PRO Médias à Paris (organisme de formation et de conseils) et auteur du blog Mediaculture.fr,