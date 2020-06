"Avec Ryanair, on a le choix: payer notre loyer ou manger" © Jean-Luc Flemal Entreprises & Start-up06:21 Raphaël Meulders

Ils sont cinq et travaillent en tant qu’hôtesses et stewards aux aéroports de Bruxelles et Charleroi pour la compagnie aérienne Ryanair. Ils viennent du sud de l’Europe, de l’Italie, du Portugal, de l’Espagne et de Grèce. Ils sont inquiets et lance un cri de détresse : depuis fin mars, ils ne reçoivent plus que “300 à 600 euros” par mois pour vivre. “ Et encore, on a de la chance, certains de nos collègues n’ont toujours pas été payés depuis le mois d’avril”, explique Marco (nom d’emprunt, comme les autres témoins). En cause ? Leur employeur Ryanair, dont l’activité a été mise à l’arrêt par la pandémie du Covid-19, a “mal rempli” les documents nécessaires pour qu’ils puissent toucher le chômage temporaire, comme des centaines de milliers d’employés en Belges. “C’est entièrement la faute de la direction. Ils ont rempli le formulaire trop tard et en indiquant que nous travaillions à temps partiel, alors que nous sommes à temps plein”, s’indigne Ana.