Pour l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, Avocats.be, le monde des entreprises va devoir prendre des décisions rationnelles et concertées dans le cadre de la sortie de la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Un défi puisque les liquidités de nombre de sociétés sont actuellement épuisées et leur solvabilité affaiblie.

Dès le 25 mai L'assemblée générale de l'organisation a donc décidé du lancement d’une nouvelle opération, ciblée très concrètement sur un premier conseil gratuit spécialement destiné aux entreprises et à leurs membres en situation de crise, dans des domaines prédéfinis tels que l’insolvabilité, la fiscalité, le crédit, le bail et les relations de travail. Un appel au sein de la plupart des barreaux a permis de s’assurer d’une disponibilité suffisante d’avocats volontaires, orientés dans les domaines pré-décrits et pouvant être potentiellement contactés pour une rencontre "en entreprise". Le but est de se rendre compte au mieux de leur situation et de réfléchir ensemble aux outils juridiques les plus appropriés pour leur stratégie de relance. Les avocats du réseau seront ainsi gratuitement disponibles dès le 25 mai 2021, via un simple formulaire de demande accessible sur le site www.avocats.be.

, explique Me Xavier Van Gils, président d’Avocats.be.