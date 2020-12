Axinesis, "medtech" spécialisée dans la rééducation neurologique, aborde 2021 en force Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© axinesis

Pour expliquer en quoi Axinesis a innové dans le domaine de la rééducation de patients victimes de lésions cérébrales, Julien Sapin, directeur technique et cofondateur de la société en 2015, aime recourir à une analogie sportive. “Rafael Nadal, pour atteindre le plus haut niveau et s’y maintenir, s’entraîne en répétant ses différents coups des milliers de fois, explique cet ingénieur en électromécanique . Les personnes cérébro-lésées, c’est un peu la même chose. Pour stimuler leur réapprentissage, à la fois moteur et cognitif, elles doivent répéter les mêmes mouvements de façon intensive”.