Une lentille de contact intelligente capable d'améliorer la qualité de vie de millions de patients atteints de troubles de la vision. C'est sur quoi la société Azalea Vision, une spin-off de l'Imec (centre flamand de recherche et d'innovation dans les technologies nanoélectroniques et numériques) et de l'Université de Gand, travaille. Afin de pouvoir poursuivre le développement de cette lentille et d'envisager sa commercialisation, Azalea Vision annonce, ce jeudi, avoir bouclé une levée de fonds de 8 millions d'euros (dont 6,2 millions en capital). L’investisseur principal, Imec.xpand, a été rejoint par les fonds Elaia (France), Sensinnovat (Belgique) et Shigeru (Suisse). La société, basée à Gand, a également obtenu un financement de recherche à hauteur de 1,8 million auprès de l'Agence pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat de Flandre (VLAIO).

Le dispositif médical d'Azalea Vision intègre un système de gestion de la lumière à l'intérieur d'une lentille de contact. "Notre lentille filtre la lumière entrante en temps réel grâce à une fine cellule à cristaux liquides associée à une micropuce sur-mesure, explique le professeur Adrés Vásquez Quintero, cofondateur et directeur technique, dans un communiqué. Pour la première fois, une solution sera capable d'améliorer l'acuité visuelle et la sensibilité à la lumière des patients en ajustant dynamiquement l'intensité lumineuse de manière personnalisée, non invasive et conviviale".

"Plus de 25 millions de personnes à travers le monde souffrent d'une forte sensibilité à la lumière et de troubles oculaires. Rien qu'en Europe, aux États-Unis et au Japon, l'opportunité commerciale associée aux patients qui pourraient bénéficier de la solution d'Azalea Vision est supérieure à 4 milliards d'euros par an", avance Enrique Vega, cofondateur et CEO d'Azalea Vision. Il affirme que le produit permettra d'améliorer significativement la qualité de vie de millions de patients, dont ceux qui souffrent de troubles oculaires et de troubles neuro-ophtalmiques (comme les migraines chroniques).