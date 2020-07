On pouvait le constater avant la publication des résultats, l'action Barco a clairement subi de plein fouet la crise du coronavirus. Active dans beaucoup de domaines, dont les dispositifs d'écrans LCD, les "murs vidéos", la connectique, le son et les projecteurs (de cinéma, entre autres), cela n'a pas suffit pour se sortir la tête de l'eau. Les résultats sont d'ailleurs inférieurs aux estimations d'analystes et "les ventes et les commandes de Barco au premier semestre ont été nettement inférieures à celles de l'année dernière", communique l'entreprise, pointant les activités commerciales des divisions "Entertainment" et "Enterprise" freinées par le confinement forcé.

Cependant, la partie "healthcare" affiche une croissance élevée et limite les dégâts grâce à la demande en imagerie de diagnostic. La division "chirurgie" observe une légère croissance, mais le report des opérations médicales à cause du Covid-19 l'ont sans doute freiné, annonce Barco.

Selon le communiqué publié ce matin, les ordres reçus (commandes) se chiffrent pour le premier semestre s'élève à 398,7 millions d'euros, le carnet de commande quant à lui s'élève à 317,2 millions d'euros.

Les ventes s'élèvent par contre à 407,2 millions d'euros, en baisse de 18% donc. L'Ebitda est de 40,7 millions d'euros (-26,9 millions d'euros) et le bénéfice net de 10,4 millions d'euros (-32,7 millions).

Le groupe a décidé de "tirer les leçons de la crise", aussi bien dans son organisation interne, pour préserver son personnel, qu'en dépenses de fonctionnement. La recherche et développement (R&D) a donc été limitée pour le moment et les investissements stratégiques restent privilégiés.