L'édition 2021 du salon Batobouw va se dérouler, comme beaucoup d'autres événements, en version virtuelle. Les organisateurs espèrent attirer quelque 200 exposants et 150.000 visiteurs.

Les visiteurs pourront découvrir les services des exposants et entrer en contact avec les professionnels à l'aide d'une plateforme en ligne. L'année dernière, la version classique du salon avait pu se tenir in extremis avant l'entrée en vigueur de mesures de restriction pour lutter contre la propagation du virus.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont donc développé une plateforme en ligne reprenant l'ensemble des informations des exposants et permettant notamment la prise de rendez-vous virtuels. Dans un premier temps, les visiteurs devront se créer un profil, expliquer leur projet et leurs besoins via un "chatbot" (conversation instantanée avec un logiciel) à l'aide de mots clés. En fonction de ces informations, des produits, des solutions ainsi que des marques seront suggérés et les visiteurs pourront directement interagir avec les exposants par vidéoconférence ou messages.

Des photos et vidéos des produits

Ces interactions entre exposants et visiteurs seront possibles durant toute la durée du salon et les informations des professionnels resteront disponibles sur la plateforme en ligne jusqu'à la fin du mois de mars.

"La plateforme en ligne de Batibouw 2021 fonctionne sur le même principe de base que le salon physique, décrit Frédéric Devos, directeur du salon. Nous permettons aux visiteurs et aux exposants de discuter ensemble et en 'face à face' mais virtuellement. C'est ce qui nous différencie et fait notre force par rapport aux recherches sur les moteurs de recherche."

L'enregistrement sur la plateforme n'est pas encore ouvert, il sera disponible pour les visiteurs 48 heures avant l'ouverture officielle du salon. L'événement sera accessible du samedi 27 février au dimanche 7 mars de 10h à 19h. Une nocturne est également programmée le jeudi 4 mars jusqu'à 21h.

Pour cette édition virtuelle, Batibouw s'articulera autour de trois grands thèmes. Il abordera la digitalisation qui prend place au sein des processus de construction (impression 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée entre autres), l'eau et notamment les solutions pour diminuer sa consommation pendant la construction ou l'établissement de matériaux, ainsi que les habitats flexibles.

Depuis la crise sanitaire, les ménages ont dû adapter leur habitation pour répondre aux besoins de la famille et de nombreuses personnes délaissent les habitations unifamiliales au profit de logements communs, remarquent les organisateurs de l'événement.