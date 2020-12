BBDO fait plus avec moins : la campagne "- 60 culture %" récompensée aux Eurobest Entreprises & Start-up P.M.

© D.R. A Hasselt, des dizaines d’artistes anonymes ont peint dans les rues des œuvres partiellement couvertes de jaune.

Sans le vouloir, Jan Jambon et le gouvernement flamand ont contribué à faire de BBDO Belgium l’agence de communication la plus primée de l’année. Comme le montre le classement MM Report de Media Marketing, qui recense les prix créatifs remportés par les agences belges lors des plus prestigieux concours et festivals de la planète pub, cette place de numéro un, BBDO la doit surtout à une campagne qui a scoré aux quatre coins de la planète : "-60 % culture".