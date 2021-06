La nouvelle présidente, depuis le mois de mars, de l’antenne belge de l’association internationale des femmes chefs d’entreprises l’annonce d’emblée : “J’ai un parcours atypique, éclectique et une âme de self made woman”, à l’image de la plupart des membres. Même si ce n’est qu’en 2013, “après un bébé et un break de 9 mois”, qu’elle se lance comme indépendante et crée, avec sa sœur jumelle, fondatrice d’OmniVAT Consulting, la Tax&Legal Academy, où elle travaille en tant que Compliance Director. “Un ‘big 4’ à taille familiale (6 personnes), versé dans la TVA, les douanes… avec des clients belges et internationaux, basés en Australie, à Dubaï, etc.”, résume-t-elle.

Béatrice Delfin Diaz, Présidente de FCE (femmes chefs d’entreprises) est l'invité éco.

Vous présidez l’association belge des Femmes Chefs d’Entreprises (FCE). Quelle est leur situation ? S’est-elle dégradée avec la crise sanitaire ?