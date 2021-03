Belfius proposera dès mercredi, dans certaines de ses agences, un abonnement mensuel associant, pour la première fois sur le marché, des volets bancaire, avec un compte et une carte, et télécom (abonnement internet, téléphonique, TV et mobile chez Proximus), indiquent la banque et l'opérateur mardi. "Beats" est ainsi la première concrétisation du partenariat annoncé l'an dernier entre les deux entreprises et dans le cadre duquel une néo-banque, "Banx", sera lancée à l'automne, probablement en septembre. Alors que "Banx" proposera des produits bancaires exclusifs aux clients de Proximus, la logique est inverse pour "Beats", qui s'adresse à ceux de la banque. Chacun d'entre eux recevra une offre personnalisée et modulable, qui tient compte de sa situation familiale et des services dont il dispose déjà.

Trois packs bancaires pourront ainsi être combinés à un des trois packs télécoms exclusivement disponibles chez Belfius. Les clients pourront choisir entre le pack bancaire ou télécom, combiné ou séparé. "Le 'compte en banque' est révolu", résume ainsi la banque.

Pour chaque client, Belfius soutient en outre une association qui oeuvre au profit d'un défi sociétal dans les domaines de la santé (Fonds Anticancer), de l'environnement (Airscan) et de la solidarité (Viva for Life).

À partir du 24 mars, les clients pourront opter pour Beats dans un nombre limité d'agences pilotes. À partir du 6 avril, l'offre sera ensuite déployée pour certains groupes-cibles dans toutes les agences Belfius et, en automne, il sera également possible d'y souscrire par voie numérique via l'application mobile de la banque. C'est à ce moment que sera lancée l'offre "Banx".