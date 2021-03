BeCode lève 2,5 millions d'euros pour accélérer les effets de ses formations aux nouvelles technologies Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Dwayne Baffour

BeCode a décidé de passer à la vitesse supérieure en bouclant une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. L'objectif est d'accélérer son impact social et, par la même occasion, de devenir la plus grande scale-up d'éducation aux nouvelles technologies en Belgique. "Nous souhaitons atteindre une vitesse de croisière de 1.500 personnes formées par an dès 2024, précise Karen Boers, co-fondatrice et CEO de BeCode . A court terme, nous allons consolider les cinq sites existants. Mais, à plus long terme, nous n'excluons pas du t'out l'idée d'en ajouter d'autres".