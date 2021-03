L'objectif des détaillants non alimentaires belges participant est de mettre à l'honneur les commerces locaux : leurs clients peuvent s'attendre à "un petit plus" dans tous les magasins participants, à la fois hors ligne et en ligne.

Une partie des bénéfices de cette édition sera employée à l'aménagement d'une forêt ludique de 20 hectares par Natuurpunt. Le slogan de la campagne reste "Choisir ensemble, choisir de chez nous" et les actions de chaque commerçant sont disponibles sur le site belfriday.be.

La première édition, à laquelle avaient participé plus de 1.800 points de vente, avait permis de récolter 100.000 euros pour la Croix-Rouge de Belgique. Un troisième événement est d'ores et déjà prévu pour l'automne.