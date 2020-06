Belfius prend une participation de 30% dans la plateforme immobilière Immovlan et en devient un actionnaire de référence aux côtés du groupe Rossel (35%) et de Roularta Media Group (35%), annonce mardi le bancassureur. Cette participation s'inscrit dans le cadre d'un accord de collaboration stratégique entre Belfius et Immovlan visant à combiner leur expertise sur le plan digital et continuer à diversifier leur offre de services liés à l'immobilier résidentiel, précise Belfius.

Les trois actionnaires belges souhaitent faire d'Immovlan la plateforme immobilière digitale de référence sur le marché belge.

Immovlan enregistre en moyenne plus de 4,5 millions de visites et 300.000 contacts par mois, pour 140.000 biens mis en vente ou en location.