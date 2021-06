Belfius et Ethias ne veulent plus assurer les pensions complémentaires des agents de la fonction publique Entreprises & Start-up François Mathieu

La Banque Belfius, et l’assureur Ethias, détenus à 100% par l'Etat, dans un courrier envoyé ce vendredi aux autorités, annoncent ne plus vouloir s'occuper des pensions complémentaires des agents statutaires de la fonction publique. Pour les communes, c'est une tuile: près de 100 000 travailleurs contractuels répartis dans 850 pouvoirs locaux (communes, CPAS, provinces et hôpitaux publics) sont concernés, dont 200 en Wallonie. Le signal envoyé concernant les pensions complémentaires (deuxième pilier des pensions) est catastrophique.