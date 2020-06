La banque Belfius, aux mains de l'Etat belge, et l'opérateur télécom Proximus, dont l'Etat est également actionnaire majoritaire, ont développé un partenariat "stratégique unique de grande ampleur", indiquent-ils vendredi dans un communiqué.

Belfius va développer une banque entièrement digitale au sein de l'entité Proximus alors que Belfius va pour sa part intégrer les produits Proximus sur sa propre plateforme digitale.

Cette offre pour les nouveaux clients comme pour les clients existants intégrera "de nouvelles façons d'accompagner les familles dans leurs opérations bancaires quotidiennes". "Les clients Belfius, quant à eux, auront accès à une offre spécifique développée par Proximus à laquelle ils pourront souscrire via les différents canaux de vente de Belfius."

Le CEO de Belfius, Marc Raisière, s'est déclaré "particulièrement heureux et fier" que "Belfius et Proximus deviennent des partenaires stratégiques". Selon Guillaume Boutin, patron de Proximus, "cet état d’esprit digital et fondamentalement ouvert à la coopération" est un moteur de la nouvelle stratégie de Proximus, qui vise à faire de la marque "l’opérateur de référence en Europe".