La croissance se fait sur une base saine, ont expliqué les dirigeants de la banque lors de la présentation des résultats 2019.

C’était le grand retour de Jos Clijsters vendredi à la présentation des résultats annuels de Belfius. Celui dont le mandat de président a finalement été prolongé de deux ans suite à la candidature avortée de Filips Dierckx (ex-numéro deux de BNP Paribas Fortis) a débuté la conférence de presse en insistant sur la consistante des résultats de l’année écoulée. Tout en marchant sur le tapis blanc installé au milieu des journalistes, il a lancé “we walk the talk” (“nous joignons le geste à la parole”). Et le CEO Marc Raisière d’expliquer la disposition des lieux par “l” idée d’être parmi vous et pas devant vous.”